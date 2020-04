Venezuela

Os Estados Unidos autorizaram, na terça-feira, cinco petrolíferas a continuar as operações na Venezuela, até 01 de dezembro próximo, apesar das sanções vigentes contra a empresa estatal Petroléos da Venezuela SA (PDVSA).

O Departamento do Tesouro norte-americano indicou que a decisão abrange as empresas Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International e a Chevron, filial da PDVSA nos Estados Unidos, de acordo com um comunicado.

Esta é a quinta vez que a administração norte-americana estende esta autorização a estas empresas. A última ocorreu em janeiro passado e a extensão foi por três meses, até hoje.