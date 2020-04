Covid-19

O Conselho de Ministros timorense aprovou hoje um decreto-lei que prevê um subsídio extraordinário de 60% dos salários de trabalhadores, como resposta ao impacto da covid-19 na economia local.

A medida, apresentada pela ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, visa principalmente evitar o desemprego, diminuir os impactos nos rendimentos dos trabalhadores e apoiar a viabilização das empresas, disse à Lusa fonte do executivo.

O diploma prevê a concessão de subsídio extraordinário durante três meses "no caso de suspensão do contrato de trabalho ou da redução do horário de trabalho, com o montante equivalente a 60% da sua remuneração".