É um enorme fosso que se estende por quilómetros, ao longo da estrada do Zango, nos arredores de Luanda, criado com função de drenagem, mas mais conhecido como "vala da morte", devido aos inúmeros acidentes e afogamentos naquele local.

Só este ano, 30 pessoas terão perdido a vida no local, 11 das quais num único acidente, segundo números citados no relatório "Vala da Morte - A arma silenciosa montada pelo governo contra a sua própria população", produzido pelo Centro de Estudos Comunitários da Biblioteca do Zango II (CECBZ).