Actualidade

O Banco Mundial aprovou hoje dois novos projetos no valor de 48 milhões de dólares (44 milhões de euros) para melhorias no fornecimento de água, na rede de saneamento e na educação em Timor-Leste.

O Banco Mundial sublinhou que os novos projetos, inseridos no Quadro de Parceria com o País 2020-24, vão resultar em melhorias críticas naquelas áreas, de acordo com um comunicado enviado à Lusa.

"O fornecimento de água potável, saneamento e educação de alta qualidade para todos são fundamentais para alcançar a redução da pobreza, promover o capital humano e construir um futuro mais pacífico e próspero para Timor-Leste", disse o representante do Banco Mundial no país, Macmillan Anyanwu.