Dia da Terra

A organização ambientalista BirdLife enviou hoje uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, apelando para que as Nações Unidas declarem o ambiente natural saudável como um direito humano fundamental.

A carta, enviada por ocasião do Dia da Terra, cujo 50.º aniversário hoje se comemora, junta-se a uma petição lançada hoje também, para "recolher o maior número de assinaturas com o intuito de dar força" ao apelo, de acordo com um comunicado da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), que faz parte da BirdLife.

Na carta, a organização internacional apela à ONU para que, "no âmbito da sua resposta à pandemia de coronavírus, adicione um ´Artigo 31´ à Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrando o direito universal a um ambiente natural saudável, garantido por políticas públicas, governado pela sustentabilidade e pelo melhor conhecimento científico e sabedoria tradicional".