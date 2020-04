Covid-19

A pandemia da covid-19 pode levar a uma maior aposta dos governos africanos nos sistemas de saúde, que têm sido negligenciados por elites que recorrem aos países ricos para atendimento médico, considerou o académico moçambicano Lourenço do Rosário.

"O confinamento está a dar esta lição, quando isto acabar nada vai ser igual", no modo como os governantes africanos gerem os sistemas de saúde, defendeu Lourenço do Rosário, fundador e primeiro reitor de A Politécnica, a primeira universidade privada em Moçambique.

O facto de os dirigentes africanos estarem impedidos de recorrer a cuidados médicos no exterior, devido ao encerramento de fronteiras no âmbito do novo coronavírus levará a uma mudança de abordagem em relação à saúde.