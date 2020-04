Actualidade

O Governo chinês nomeou hoje cinco novos secretários do Executivo de Hong Kong, região semiautónoma da China, que no ano passado foi abalada durante meses por protestos pró-democracia.

O Conselho de Estado da China anunciou a nomeação dos cinco novos responsáveis pela execução das linhas do Governo local nas áreas da Tecnologia, dos Serviços Financeiros, dos Assuntos Internos, da Função Pública e dos Assuntos da China continental.

De acordo com o Governo central, a mudança teve como base as recomendações da chefe do Executivo, Carrie Lam, e surge depois de uma remodelação similar nos dois gabinetes de Pequim que supervisionam os assuntos de Hong Kong.