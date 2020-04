Covid-19

Cidadãos oriundos de outros países têm agora a vida mais complicada em Portugal devido à covid-19, mas alguns elogiam o modo como o país tem reagido à pandemia, havendo mesmo quem registe melhoria nas suas atividades.

Peter Wilton-Davies e Helen Gray, de 51 e 45 anos, estão há 10 anos fora da Inglaterra e realçam as vantagens de viverem na Serra da Lousã, no concelho da Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

"Estamos muito felizes por estar em quarentena em Portugal e não noutras partes do mundo. O povo português foi muito cuidadoso e atencioso e começou o isolamento antes de ser transformado em lei", declara Peter à agência Lusa.