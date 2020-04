Covid-19

A pandemia de covid-19 pode ser uma oportunidade para o turismo do Alto Tâmega se reinventar, disse hoje o responsável da Comunidade Intermunicipal daquela região, que será o primeiro orador de um ciclo de videoconferências sobre o tema.

"Cada vez que se faz um 'reset' a nível nacional e internacional quem conseguir identificar oportunidades e novos desejos por parte dos turistas vai ter condições de poder recuperar algum terreno perdido", explicou à agência Lusa o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Tâmega, Ramiro Gonçalves.

O responsável pelo organismo que junta seis municípios do Alto Tâmega, no distrito de Vila Real, irá inaugurar, na quinta-feira, às 15:00, o ciclo de quatro videoconferências temáticas sobre a área do turismo.