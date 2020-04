Actualidade

Lisboa, 22 abr 2020 (Lusa) -- A Câmara de Lisboa terá disponível, a partir de quinta-feira, um sistema de informação denominado "Urbanismo Digital", através do qual todos os processos urbanísticos serão submetidos, permitindo aumentar a produtividade da autarquia, a transparência e poupar papel.

"O 'Urbanismo Digital' é uma plataforma, um sistema informático que nós vamos implementar agora e que vai permitir integrar numa única aplicação vários subsistemas", começa por explicar à Lusa o vereador Ricardo Veludo, acrescentando que o utilizador final "fica com um ambiente de trabalho muito intuitivo e onde tem tudo integrado".

"Se for um munícipe que quer fazer obras na sua casa, também pode consultar o processo, saber em que estado é que ele está. E, por outro lado, do ponto de vista da produtividade vai ser um ganho muito importante", destacou o vereador do Urbanismo.