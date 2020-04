Codiv-19

A forma fálica de um doce de Amarante animou dois amigos que, em tempo de pandemia de codiv-19, criaram um movimento nas redes sociais e nas ruas que exorta a população a "levantar-se de novo".

A principal "janela" do movimento está numa página do Facebook, já com mais de sete mil seguidores, cuja imagem de perfil é o doce fálico ligado à tradição casamenteira de São Gonçalo, o padroeiro da cidade.

Há cerca de um mês, os amigos João Brás, de 34 anos, e Abel Rodrigues, de 32, ambos profissionais liberais preocupados com as consequências do confinamento na economia devido ao novo coronavírus, puseram "mãos na massa" e lançaram a ideia, que rapidamente foi seguida por milhares de pessoas.