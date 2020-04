Covid-19

O Município da Marinha Grande vai assinalar o 46.º aniversário do 25 de Abril de 1974 com uma programação musical, na qual se destaca o concerto exclusivo de Paulo de Carvalho, transmitido 'online'.

"Este ano, devido à pandemia e à necessidade de distanciamento social, teremos uma celebração do 25 de Abril diferente do habitual na Marinha Grande. No entanto, nunca deixaríamos de celebrar este grande dia", afirmou a presidente da Câmara, Cidália Ferreira.

Do programa, que será transmitido em formato digital, haverá mensagens de profissionais de saúde, de lares e das forças de segurança sobre o 25 de Abril, músicas de Zeca Afonso e um concerto exclusivo de Paulo de Carvalho.