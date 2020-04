Actualidade

O telescópio espacial Hubble permitiu olhar o Universo com outros olhos, de forma mais nítida, apesar da miopia inicial, e a sua longevidade, muito acima do esperado, tornou-o num instrumento único, não obstante desatualizado em termos tecnológicos.

O retrato foi feito à Lusa por investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, nas vésperas dos 30 anos do lançamento do telescópio para a órbita da Terra, que ocorreu em 24 de abril de 1990.

Para o astrofísico Nuno Santos, que se tem especializado no estudo de planetas fora do Sistema Solar, o Hubble "permitiu, acima de tudo, e pela primeira vez com aquele nível de qualidade, observar o céu acima da atmosfera da Terra".