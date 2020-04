Actualidade

A Câmara de Proença-a-Nova convidou os três grupos etnográficos do concelho para a gravação de um álbum com o seu espólio musical, cujo objetivo é preservar as tradições etnográficas e folclóricas locais, foi hoje anunciado.

"Voz e tradição de Proença-a-Nova é o nome do álbum que inclui um conjunto de temas que integram o vasto espólio destes grupos e que resulta da estratégia do município [Proença-a-Nova] de assegurar a manutenção e perpetuar a história do povo", refere, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Para o efeito, a autarquia convidou o Grupo de Danças e Cantares do Centro Social, Cultural e Recreativo de Montes da Senhora, o Grupo de Danças e Cantares Populares de Sobreira Formosa e o Rancho Folclórico "Resineiros de Corgas" para a gravação de temas num único CD, com o objetivo de preservar os sons e tradições etnográficas e folclóricas, matriz identitária que percorre as artes e ofícios do povo.