Covid-19

Pelo menos seis pessoas morreram no Quénia devido à violência policial durante os primeiros dez dias do recolher obrigatório determinado em 27 de março para conter a propagação da covid-19, denunciou hoje a organização Human Rights Watch (HRW).

"A polícia, sem qualquer justificação aparente, disparou e espancou pessoas nos mercados ou quando regressavam do trabalho" e "mesmo antes do início do recolher obrigatório diário", lê-se no comunicado através do qual a HRW expôs a situação.

Logo em 27 de março, na cidade costeira de Mombaça, mais de duas horas antes da entrada em vigor do recolher obrigatório, a polícia espancou com bastões a multidão que estava prestes a embarcar num barco a caminho de casa, utilizando gás lacrimogéneo e obrigando-os a deitar-se no chão sem respeitar a distância social.