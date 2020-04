Covid-19

O PCP entregou um projeto-lei na Assembleia da República para proibir "de forma excecional" a distribuição de dividendos "na banca, nas grandes empresas e grupos económicos", impedindo igualmente os "bónus, comissões e gratificações" a gestores nestes setores.

De acordo com a exposição de motivos do diploma, que deu entrada no parlamento na terça-feira e foi hoje divulgado à comunicação social, o projeto do PCP pretende que a proibição vigore "até ao final do ano em que cessem as medidas excecionais e temporárias" de resposta à pandemia de covid-19.

A proibição defendida pelos comunistas abrangeria a banca e as grandes empresas, "permitindo que sejam distribuídos lucros apenas nas micro, pequenas e médias empresas, ainda que com limitações".