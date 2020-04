Covid-19

O Governo dos Açores exonerou hoje o delegado de Saúde de Ponta Delgada, Eduardo Cunha Vaz, por ter dado autorização a dois ex-reclusos para se deslocarem a outro concelho quando deveriam estar em confinamento obrigatório.

"Na sequência da situação verificada com dois ex-reclusos, que chegaram a Ponta Delgada provenientes de Lisboa e que foram autorizados pelo delegado de Saúde de Ponta Delgada a deslocar-se ao concelho da Ribeira Grande, em incumprimento do confinamento obrigatório em unidade hoteleira a que tinham de estar sujeitos, a secretária regional da Saúde exonerou, com efeitos imediatos, o referido delegado de Saúde, Eduardo Cunha Vaz", diz uma nota do governo açoriano.

Para este cargo, e com efeitos a partir de hoje, foi nomeada Larisa Shogenova, médica assistente de Saúde Pública na Unidade de Saúde da ilha de São de Miguel desde 2018, indica o comunicado da Secretaria Regional da Saúde.