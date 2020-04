Actualidade

O antigo Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso considera que as consequências da pandemia serão desastrosas para quem lidera o Brasil, e disponibilizou-se a fomentar o apoio ativo a um candidato forte contra Bolsonaro nas próximas eleições.

"As consequências da pandemia serão desastrosas para todos, mas para ele [Presidente da República] em especial", afirmou Fernando Henrique Cardoso numa entrevista à Lusa a partir de Lisboa, admitindo que, apesar do apoio popular de que Jair Bolsonaro ainda goza, a situação em que o país vai ficar depois da covid-19 "pode" significar o fim da sua era.

"Acho que o Bolsonaro foi eleito por maioria de votos e tem um mandato, mas as chances de ganhar uma nova eleição diminuem muito agora, porque as pessoas vão sentir o momento e vão reagir em função dele. Agora, em política isto [a mudança] também depende de quem vem do outro lado", considerou.