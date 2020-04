Covid-19

A Câmara do Porto vai incorporar cerca de 100 milhões de euros no orçamento municipal de 2020, pretendendo com esta revisão orçamental atenuar os efeitos económicos da pandemia de covid-19, revelou hoje o município.

A revisão orçamental, que vai ser votada na reunião do executivo municipal de segunda-feira, eleva a disponibilidade financeira da autarquia para os 323,3 milhões de euros, ao incorporar o saldo de gerência de 2019, no valor de 97,7 milhões de euros.

"Na proposta, salienta-se a integração de um saldo de gerência de 97,7 milhões de euros. (...) É este saldo histórico, que permite, agora, sem sobressalto, enfrentar a crise e, apesar da quebra previsível da receita, ainda propor, agora, um crescimento orçamental de 8,3 milhões de euros (+2,6%) para 323,3 milhões de euros", destaca o município, em comunicado.