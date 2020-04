Actualidade

O Governo designou hoje, por despacho, Maria João Araújo como diretora-geral do Tesouro e Finanças, que já assumia o cargo interinamente desde que, em 2017, Elsa Roncon Santos pediu a demissão da liderança daquela direção.

No despacho, hoje publicado em Diário da República, o executivo explica que a nomeação diretora-geral do Tesouro e Finanças (DGTF) tem efeitos retroativos em 06 de abril, que foi feita ao abrigo do Estatuto do Pessoal Dirigente, na sequência do procedimento concursal de março do ano passado, "em comissão de serviço e pelo período de cinco anos".

O Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado (Estatuto do Pessoal Dirigente), estabelece que a forma de recrutamento, de seleção e de provimento dos cargos de direção superior se efetua por procedimento concursal, a desenvolver pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).