Grécia

A dívida do Estado grego alcançou 176,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2019, menos 4,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, segundo dados publicados hoje pela agência de estatística grega (Elstat).

A dívida do Estado tinha aumentado 4,9% em 2018 para 181,1% do PIB.

O PIB da Grécia alcançou 187.456 milhões de euros a preços correntes em 2019, mais 1,5% que no ano anterior.