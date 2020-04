Covid-19

Mais de 80 marcas portuguesas juntaram-se para formar uma nova associação para "salvar as empresas de retalho e restaurantes através da flexibilização das rendas pagas aos proprietários, IVA em prestações e prorrogação do 'lay off'".

Em comunicado, a nova entidade, a Associação de Marcas de Retalho e Restauração de Portugal, diz que representa cerca de dois mil milhões de euros de volume de negócios e mais de 20 mil postos de trabalho.

Numa primeira ação, a nova associação enviou ao Ministério da Economia um documento com "nove medidas urgentes" que pretendem evitar o despedimento definitivo de grande parte dos seus 100.000 empregados diretos e 200.000 indiretos.