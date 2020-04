Covid-19

O presidente executivo da CGD disse hoje que irá aconselhar o adiamento e a redução de prémios dos administradores executivos e dos trabalhadores e que os dividendos não serão pagos agora ao Estado, mas que o assunto nao fica fechado.

Questionado no parlamento sobre se este ano a CGD pagará prémios aos administradores relativos a 2019, Paulo Macedo disse que não há um valor determinado a pagar a cada administrador e que o que acontece é que a Comissão de Remunerações avalia a prestação de cada um com base em critérios (nomeadamente de cumprimento do plano de reestruturação) e decide o valor a atribuir.

Contudo, afirmou, por sua iniciativa, a comissão executiva irá aconselhar que seja adiada a decisão sobre prémios para os administradores executivos e trabalhadores e que posteriormente também esses prémios sejam reduzidos.