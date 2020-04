Covid-19

O Irão anunciou hoje 94 novas mortes associadas à covid-19 e 1.194 novos casos de infeção pelo coronavírus que provoca a doença, assinalando uma "baixa progressiva" do número de contágios no país.

Desde o início do surto, o Irão registou 5.391 mortes, num total de 85.996 casos, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, na conferência de imprensa diária de atualização dos números da pandemia no país.

"A tendência para uma baixa progressiva dos casos de infeção mantém-se", disse.