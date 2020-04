Actualidade

O PSD defende um apoio estatal à imprensa de língua portuguesa das comunidades portuguesas e questionou o Governo sobre se o recente apoio à comunicação social se destina apenas aos media em território nacional.

No texto que acompanha a pergunta dirigida ao ministro dos Negócios Estrangeiros, o deputado social-democrata Carlos Alberto Gonçalves, eleito pelo círculo da Europa, alerta para o "isolamento social" provocado pela pandemia da Covid-19 e o confinamento obrigatório, o qual, "no caso das comunidades portuguesas no estrangeiro, se torna ainda mais evidente".

"É fundamental garantir a todos esses portugueses, o acesso a diversos órgãos de comunicação que lhes permitam manter o contacto com a realidade das suas terras de origem e com o país no geral, num momento tão complicado e difícil como o que estamos todos a viver", lê-se na missiva entregue na Assembleia da República.