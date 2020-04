Covid-19

O Banco Mundial estima que as remessas de emigrantes a nível mundial caiam 20% em 2020 devido à pandemia de covid-19, a quebra mais acentuada da história recente, devido à perda de salários e de emprego de trabalhadores estrangeiros.

De acordo com um relatório do Banco Mundial hoje divulgado, os emigrantes "tendem a ser mais vulneráveis à perda de emprego e quebra nos salários durante uma crise económica no país que os alberga".

A instituição liderada pelo norte-americano David Malpass estima que as remessas enviadas para países de baixos ou médios salários devem cair 19,7%, para 445 mil milhões de dólares (cerca de 410 mil milhões de euros), "representando a perda de um sustento financeiro crucial para muitas famílias vulneráveis".