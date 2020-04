Actualidade

A polícia moçambicana deteve dois agentes suspeitos de espancar até à morte um homem na cidade da Beira, província de Sofala, centro de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"Os dois agentes estão detidos e nós estamos em contacto com a família da vítima", declarou o porta-voz do comando-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Orlando Modumane.

Abdul Razak, de 44 anos, terá sido espancado no domingo no bairro da Munhava, após desavenças com dois agentes da polícia.