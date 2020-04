Covid-19

O Conselho do Governo dos Açores suspendeu a operação sazonal de verão do transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas do arquipélago, que será retomada em 2021, na sequência da pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

"Não estão reunidas condições para que o transporte marítimo de passageiros e viaturas inter-ilhas se realize, à semelhança do que tem vindo a acontecer anteriormente", disse hoje a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, numa conferência de imprensa, em Ponta Delgada.

Ana Cunha recordou que, neste momento, encontram-se suspensas as ligações marítimas regulares de passageiros e viaturas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, realizada pela Atlânticoline.