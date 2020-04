Covid-19

O indicador de confiança dos consumidores caiu a pique, em abril, na zona euro e na União Europeia (UE), revelam estimativas hoje divulgadas pela Comissão Europeia, que apontam "mínimos históricos" e semelhantes aos da crise de 2009.

Segundo as estimativas provisórias da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, o indicador de confiança dos consumidores caiu 11,1 pontos percentuais na zona euro e 11,6 pontos percentuais no conjunto da UE em abril.

"Situando-se em -22,7 pontos na zona euro e em -22,0 pontos na UE, ambos os indicadores caíram para valores muito inferiores às suas médias de longo prazo", que eram de -11,1 e de -10,4, respetivamente", assinalam os serviços da Comissão Europeia.