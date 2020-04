Covid-19

Mais de uma centena de artistas portugueses, entidades e outros profissionais ligados à Cultura subscreveram um manifesto, no qual apelam ao Facebook e à Google para que criem apoios ao setor em Portugal.

"A comunidade artística portuguesa juntou-se para sensibilizar o Facebook e a Google a criarem plataformas de apoio aos artistas e às entidades que programam e pensam a cultura no nosso país", lê-se no manifesto, divulgado hoje pela plataforma Gerador, um dos subscritores, no seu 'site'.

Além da Gerador, o manifesto é subscrito por entidades como A.M.A.E.I. - Associação de Músicos Artistas e Editoras Independentes, Anjos70 - Espaço Cultural, BoCA - Biennial of Contemporary Arts, Companhia de Dança Contemporânea de Évora, FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, Galeria Zé dos Bois, LAC - Laboratório de Actividades Criativas, LARGO Residências, Gnration, Maus Hábitos, Espaço de Intervenção Cultural e Teatro Regional da Serra do Montemuro.