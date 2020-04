Actualidade

O Governo angolano aprovou três acordos de financiamento com instituições multilaterais no valor total de 103,2 milhões de euros para apoiar o projeto de melhoria da resiliência dos pequenos produtores, segundo um despacho presidencial.

O diploma, datado de 20 de abril, salienta que os acordos surgem no âmbito da diversificação das fontes de financiamento "para a prossecução de objetivos económicos e sociais e interesse público indispensáveis ao desenvolvimento nacional".

Foram aprovados acordo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) no valor de 26,2 milhões de euros e com a Agência Francesa de Desenvolvimento no total de 40 milhões de euros.