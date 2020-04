Covid-19

As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau confirmaram hoje a existência de mais dois casos de covid-19 no país, aumentando para 52 o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

"O Laboratório Nacional de Saúde Pública analisou hoje seis amostras, das quais duas foram positivas e uma inconclusiva", afirmou o porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde, o médico Tumane Baldé, na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da evolução da doença no país.

Segundo o médico, no total a Guiné-Bissau tem 52 casos confirmados, três dos quais recuperados e 49 em tratamento.