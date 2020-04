Covid-19

A Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano (HAL) de Castelo Branco ofereceu 'tablets' a alguns serviços do hospital e lançou uma campanha para angariar mais equipamentos para doar aos restantes serviços, foi hoje anunciado.

"Algumas pessoas têm telemóvel, outras foram apanhadas nisto e não têm. Outras simplesmente não sabem usar, mas todos sabemos que o apoio familiar é crucial neste processo", explica, numa nota publicada na página da Internet da Unidade Local de saúde de Castelo Branco, o presidente da Direção da Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano, Carlos Almeida.

Adianta ainda que esta campanha é uma forma de conseguir este tipo de equipamentos, já que ainda não há resposta oficial ao problema de comunicação com as famílias, quando as instituições de saúde suspenderam as visitas nos seus serviços por causa da pandemia da covid-19.