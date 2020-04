Actualidade

O Governo angolano rescindiu o contrato com o projeto diamantífero do Maua por "incumprimento das obrigações legais" dos titulares dos direitos mineiros, segundo um decreto presidencial a que a Lusa teve acesso.

O projeto remonta à época do anterior Presidente, José Eduardo dos Santos, e previa um investimento de 26 milhões de dólares (19,3 milhões de euros), para a exploração de jazigos secundários de diamantes na província do Malanje, segundo noticiava o Jornal de Angola em 18 de agosto de 2014.

Na altura, o diretor adjunto do projeto da Sociedade Mineira do Maua, Carlos Castro, estimava a inauguração do projeto para setembro desse mesmo ano, referindo tratar-se de um investimento com capitais oriundos de Israel.