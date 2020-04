Covid-19

Em tempo de isolamento social, por causa da covid-19, as celebrações culturais do 25 de Abril de 1974 concentram-se na Internet e com um convite para que se cante em casa uma das senhas históricas da revolução.

"Solta a Grândola que há em ti", lê-se num cartaz 'afixado' pela Associação 25 de Abril na rede social Facebook, num apelo aos portugueses para cantarem, no sábado às 15:00, "às janelas ou às varandas", a música "Grândola Vila Morena", de José Afonso.

O apelo, que é subscrito por mais de trinta associações, confederações, sindicatos, autarquias e partidos políticos (BE, Livre, PCP, Os Verdes, POUS e PS), estende-se também a quem estiver a trabalhar e ainda aos media, para que transmitam a música à mesma hora.