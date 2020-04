Actualidade

O empresário Marco Galinha, do grupo Bel, apresentou uma proposta de compra da Media Capital "no início do mês", confirmou hoje à Lusa a diretora de comunicação do grupo, Helena Gouveia.

A notícia foi hoje avançada pelo jornal Público.

Questionada pela Lusa sobre se o empresário tinha feito a proposta, a responsável afirmou: Está confirmado".