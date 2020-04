Covid-19

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Alta, Carlos João, mostrou-se hoje preocupado com as consequências da pandemia da covid-19 para o setor e admitiu que algumas empresas podem cessar a atividade.

O dirigente sindical disse à agência Lusa que nas empresas do setor têxtil verifica-se "um pouco de tudo", incluindo fábricas que estão fechadas e outras em 'lay-off' [dispensa temporária de trabalhadores, que figura entre as 30 medidas que o Governo adotou para conter os efeitos da pandemia da covid-19 nas empresas].

Nos distritos da Guarda e de Viseu, a área abrangida pelo sindicato, que tem sede em Gouveia, há também registo de "algumas empresas" que "já estiveram em férias e retomaram a atividade, como foi o caso da fábrica Ara, em Seia", indicou.