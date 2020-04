Covid-19

A companhia aérea Latam, líder do mercado brasileiro de operações internacionais, prevê uma redução de 30% a 40% na procura de voos até 2021 devido ao impacto do novo coronavírus no setor aéreo.

"[A demanda cairá] violentamente e estamos trabalhando com uma queda de 30% para 40% até 2021. O passageiro turístico terá menos economia [poupanças] e adiará as suas viagens e o passageiro de negócios está encontrando outras maneiras de trabalhar", disse o presidente da empresa, Jerome Cadier, em entrevista ao jornal O Globo.

O executivo indicou que a companhia aérea opera atualmente no Brasil com 25 aeronaves, 3% da capacidade que possuía antes da pandemia, limitadas ao transporte de profissionais de saúde e equipamentos médicos, com voos que não compensam o "custo variável".