Actualidade

A vacinação na região Centro mantém coberturas elevadas, com percentagem entre os 98 e 99%, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), após conhecer os resultados do Plano Nacional de Vacinação (PNV) de 2019.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ARSC realça que, no ano passado, as coberturas vacinais foram elevadas nos grupos avaliados, tendo sido administradas 270.322 vacinas nas unidades funcionais dos agrupamentos de centros de saúde e nas unidades locais de saúde de Castelo Branco e Guarda.

"De uma maneira geral, as coberturas vacinais na infância são elevadas. No âmbito da estratégia de vacinação do BCG, dirigida a grupos de risco, foram vacinadas 1.996 crianças com idade inferior a seis anos (idade recomendada), tendo o processo decorrido em 24 pontos de vacinação", destaca a nota.