Covid-19

O Município de Leiria vai lançar, a partir desta semana, a linha #LeiriApoiaEmCasa, um serviço telefónico de apoio psicológico orientado para promover a saúde psicológica e o bem-estar das crianças e jovens em tempo de confinamento social.

A linha é assegurada por uma equipa de seis psicólogos que trabalham junto dos agrupamentos de escolas no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria.

Ao contactar a #LeiriApoiaEmCasa, os jovens e famílias têm aconselhamento gratuito, recebem estratégias para fazer face a momentos de ansiedade e podem ser encaminhados para o serviço competente, se tal for necessário.