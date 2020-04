Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com uma subida de 1,60% para 4.100,59 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e seis caíram. A liderar os ganhos ficou a Altri, que avançou 3,78% para 4,61 euros.

No resto da Europa, Londres progrediu 2,30%, Frankfurt 1,61%, Madrid 1,28% e Paris 1,25%.