Covid-19

O tráfego médio diário (TMD) caiu 11,9% na concessão da Brisa, para 16.049 veículos, informou hoje a concessionária em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"No 1.º trimestre o TMD foi de 16.049, menos 11,9%" em relação ao período homólogo, com os veículos ligeiros a sofrerem "um impacto maior do que os veículos pesados", tendo o TMD dos primeiros caído 12,6%, enquanto o dos segundos decresceu 2,0%, referiu a Brisa Concessão Rodoviária.

O tráfego diminuiu 10,9% durante os primeiros três meses do ano, de acordo com a Brisa.