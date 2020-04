Covid-19

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou hoje que a partir de sexta-feira vai entregar tarefas e material escolar a 124 alunos da região que estudam a partir de casa e que não têm acesso a computador.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR da Guarda refere que a partir de sexta-feira distribui tarefas escolares aos alunos, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), em colaboração com alguns agrupamentos de escolas e municípios do distrito, no âmbito das restrições atuais que o país vive devido à pandemia da covid-19.

"Através desta iniciativa, e com o apoio dos militares das SPC, será possível levar aos alunos que vivem em situação de vulnerabilidade, sem recurso a meios informáticos, os conteúdos e atividades escolares solicitados pelos professores", lê-se na nota.