Covid-19

A Câmara da Pampilhosa da Serra aposta no apoio a mais de 300 idosos dos lares do concelho, que têm recebido testes da covid-19 e equipamentos de proteção, disse hoje o vice-presidente da autarquia.

Jorge Custódio afirmou à agência Lusa que o município, no âmbito das medidas de combate à pandemia, já distribuiu "mais de 800 testes" à população, com destaque para utentes, trabalhadores e dirigentes da Misericórdia da vila e da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere.

Cada uma destas instituições de solidariedade social gere dois lares, de um total de quatro existentes naquele município do interior do distrito de Coimbra, cuja população, maioritariamente envelhecida, ronda os 4.200 habitantes.