Covid-19

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai avançar com dois projetos de investigação relativos à imunidade de grupo e a métodos de diagnóstico mais rápidos da covid-19, anunciou hoje aquela instituição com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a UBI explica que as duas investigações vão decorrer no Centro de Investigação em Ciências da Saúde, tendo já financiamento aprovado no âmbito do fundo de apoio Research4COVID-19, criado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB).

O projeto "CheckImmune" é liderado por Miguel Castelo Branco e fará um estudo transversal para avaliação da imunidade de grupo na Beira Interior, designadamente nos distritos de Castelo Branco e Guarda.