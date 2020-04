Actualidade

A Universidade de Coimbra (UC) prevê começar no final do ano a construção do edifício UC Biomed, que vai albergar o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA), afirmou hoje à agência Lusa o reitor da instituição.

"Estou convicto de que, até ao final do ano, iremos iniciar a construção do edifício", disse o reitor da UC, Amílcar Falcão, referindo que as obras deverão prolongar-se por dois anos.

O edifício, que será construído de raiz no Polo III da Universidade de Coimbra, onde estão as faculdades de Farmácia e Medicina, terá um custo de cerca de 18 milhões de euros, contando com a comparticipação financeira de fundos europeus.