A Universidade do Porto vai, a partir do mês de maio, disponibilizar gratuitamente testes serológicos a todos os docentes, trabalhadores não docentes e estudantes que necessitem de retomar as atividades presenciais nas instalações da instituição, anunciou hoje o reitor.

"Fundamentalmente, vamos ficar com uma caracterização imunológica bem definida desta população e ter a oportunidade de ir seguindo ao longo do tempo, de forma, a termos uma imagem muito precisa de como evolui a imunidade. Assim, ficamos com o nosso próprio retrato que é uma coisa extremamente importante", sublinhou António de Sousa Pereira.

Em declarações à Lusa, o reitor da Universidade do Porto (UP) afirmou que durante os próximos 15 dias, vão avaliar vários testes serológicos, por forma a escolher um, cuja "confiança seja elevada".