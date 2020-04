Covid-19

O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou hoje que a pandemia de covid-19 está a ter um custo direto económico e financeiro mensal de 30 milhões de euros, equivalente a quase 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

"São custos ao nível do Orçamento do Estado e com as obrigações decorrentes desta pandemia. 30 milhões de euros por mês", escreveu, numa mensagem divulgada esta tarde por Olavo Correia, que é também ministro das Finanças.

O PIB de 2019 de Cabo Verde foi estimado anteriormente em 197,8 biliões (milhões de milhões) de escudos (1.790 milhões de euros), pelo que o custo hoje revelado por Olavo Correia representa um peso de quase 2% de toda a riqueza produzida no país no último ano, todos os meses.