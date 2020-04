Covid-19

A PSP e a GNR detiveram até hoje 41 pessoas pelo crime de desobediência e encerraram 63 estabelecimentos comerciais no âmbito do terceiro período do estado de emergência devido à covid-19, indicou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Desde que foi decretado o estado de emergência, em 22 de março, as forças de segurança detiveram 333 pessoas e encerraram 2.203 estabelecimentos comerciais.

Em comunicado, o MAI precisa que, entre as 00:00 de 18 de abril e as 17:00 de hoje, foram detidas 41 pessoas por crime de desobediência, 17 das quais por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 22 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, uma por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos e outra por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços.