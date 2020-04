Covid-19

A capacidade de acolhimento de refugiados é insuficiente para as necessidades, defende a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), que critica a falta de planeamento no caso do hostel de Lisboa, conhecido há muito pela tutela e outras entidades.

"As autoridades responsáveis nesta matéria, nomeadamente a própria tutela, o Ministério da Administração Interna (MAI), através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), sabem onde é que estas pessoas se encontram e sabem em que condições se encontram. Aliás, a própria Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), para além do Conselho Português de Refugiados (CPR), sabem da situação e não é uma situação nova, é de há muito tempo", disse à Lusa o coordenador da PAR e diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), André Costa Jorge.

Um hostel em Arroios, Lisboa, que albergava centenas de requerentes de asilo em Portugal, foi evacuado no domingo, depois de um dos 170 cidadãos estrangeiros ali residentes ter testado positivo para covid-19, ao que se seguiram mais de uma centena de casos positivos.